70 pages pour favoriser l'intégration des personnes fragilisées

Le livre met en scène des célébrités, accompagnées de personnes handicapées. Un crowfunding reste ouvert jusqu'à mi-janvier mais avec déjà 40 donateurs, le projet est presque bouclé. Une initiative de l'association Dahlir.

L'association Dahlir (dispositif d'accompagnement du handicap vers des loisirs intégrés et réguliers), fondée en 2012 en Haute-Loire, vise à faciliter l'intégration des publics en situation de handicap, de précarité sociale ou atteint de maladies chroniques vers les Loisirs Sportifs, Culturels, Centres de Loisirs ...

Aujourd'hui, le Dahlir représente 2000 projets pour plus de 1 500 personnes sur tout le territoire Auvergne (départements de l'Allier, du Catla, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme).





Déjà de nombreux projets

Chaque projet démarre par une demande initiale spécifique et différente à chaque personne. Aussi pour ce faire connaître auprès des familles, des partenaires et du réseau, l'association développe des projets de grande envergure.

On citera pêle-mêle le célébre concours du Dahlir en Cuisine, une participation à l'émission télé Fort Boyard (plus de 20 000 euros récoltés), la création du conte "Le Soleil sous les Branches", qui a été vendu à plus de 1000 exemplaires, et enfin le dernier projet : "Hein? Différence ! ".





"La différence qui s'efface quand on apprend à se connaître"

Pour ce dernier projet, 29 sportifs et artistes connus (Gaëtane Thiney, Florent Pietrus, Christophe Lemaitre, Renaud Lavillenie, Lucie Decosse, Pierre-Sang Boyer, Eglantine Emeye ou encore Aurélien Rougerie) ont répondu favorablement à la demande de l'association altiligérienne. Ces sportifs et artistes ont été pris en photo avec des personnes en situation de handicap ou de difficultés.

Le message porté est celui "de l'ouverture d'esprit sur le handicap et la différence qui s'efface quand on apprend à se connaître", précise Pierre-Emmanuel Barruch, le directeur de la structure associative.





De l'expo photo au livre, du sport à l'art

L'association Dahlir a également la chance d'être soutenu par Canon et L'Equipe. Un vernissage a d'ailleurs eu lieu dans les locaux du journal. La seconde étape est donc la conception d'un livre à partir des photos évidemment, mais aussi d’œuvres réalisées par 29 dessinateurs, illustrateurs, écrivains...

On note la participation de Thierry Courtadon, Luc Abalo, Rakidd, Ghyslain Bertholon, Martine Chambon, etc. Chaque artiste représentera la photo comme il la voit. "Axel Kahn nous a fait l'honneur de faire la préface", se félicite le directeur de la structure associative, fier de voir le célèbre scientifique, médecin généticien et essayiste français se pencher sur le sujet.





Un crowfunding ouvert pour boucler le projet

L'ouvrage sera disponible après impression autour du 15 janvier 2017. Un crowfunding a été lancé pour financer une partie du projet. Ce mercredi 28 décembre, sur un objectif de 3 000 euros, déjà 84 % de la somme avait été récolté grâce à une quarantaine de donateurs.

Vous pouvez participer en cliquant ici, jusqu'à mi-janvier. Rappelons qu'une déduction fiscale accompagne le don (un don de 40 euros coûte 13,60 euros, un don de 200 euros représente 68 euros dépensés). Une fois édité, le livre sera envoyé aux personnes ayant fait une contribution dans la foulée.



>> Voici un bref aperçu du projet, résumé en vidéo :